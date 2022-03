Las matanzas y la ola de homicidios en Michoacán no son sólo cifras, sino vidas,  historias y  familias desgarradas: Toño Carreño

Aún no termina marzo y ya Michoacán vuelve al ojo público a nivel nacional e internacional por la violencia sin freno que se vive en todo el estado, esta vez con una masacre que deja una sensación aún más alarmante de inseguridad e incertidumbre en toda la ciudadanía, destacó el dirigente del partido naranja en Michoacán, Toño Carreño Sosa.



Del mismo modo comentó que el gobierno estatal y federal no entienden que las matanzas y la ola de homicidios en Michoacán no son sólo cifras, sino vidas, historias y familias desgarradas por el crimen, pero también por una estrategia de seguridad que está de más decir es fallida y no ha dado soluciones ni a corto ni a largo plazo.



“El estado no se puede remitir únicamente a lamentar los hechos ocurridos en Zinapécuaro, donde la violencia dejó 20 muertos, como si fuera un espectador más, o a lavarse las manos diciendo que se trata del crimen organizado como si la labor del gobierno no fuera también la de procurar la seguridad de la vida pública y sobre todo la de las y los ciudadanos. No hay ningún pretexto razonable para minimizar la masacre ocurrida en Michoacán”, expresó.



El mandatario estatal menciona que “el pacto con delincuentes ya no se da ” y que “hoy tenemos un gobierno que tiene rumbo” repitiendo parte del discurso desde la presidencia, sin embargo parece entonces que la realidad que viven ellos es totalmente distinta a la que vivimos más de cuatro millones de personas en Michoacán, señaló.



De igual manera mencionó que ahora es cuando más se deben rendir cuentas sobre la estrategia de seguridad que se está llevando a cabo y que debe hacerse con toda la alerta y seriedad que la situación merece, pues “cuando tu estado está bajo fuego, no puedes darte el lujo de ser indiferente con lo que preocupa a las y los michoacanos”, finalizó.

