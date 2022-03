Preocupante que gobierno justifique violencia con conflictos entre el crimen: Julieta Gallardo

Naomi Carmona / Grupo Marmor

Morelia, Michoacán.- Para la diputada local, Julieta Hortensia Gallardo Mora, es preocupante que el gobierno de Michoacán justifique la violencia en el estado y las últimas masacres, con los conflictos entre grupos del crimen organizado.

En entrevista, la representante del distrito de Puruándiro, recordó que los gobiernos tienen la responsabilidad de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin importar las razones que generen la inseguridad:

“Sea quien sea necesitamos una seguridad que nos den a cada uno de los michoacanos y a lo que se comprometieron ellos en campaña; hay que recordar que anteriormente era la crítica al gobierno anterior que no cuidaba, que no atendía pero ahorita estamos en peores circunstancias. Son dos masacres en menos de un mes y esto es muy delicado, que no tengamos ningún responsable o culpable, y que se diga que fue una enfrentamiento entre bandas, a mi no me da ninguna seguridad ni certeza de que se estén haciendo las cosas bien”.