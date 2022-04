Congreso de Michoacán va por la castración química a violadores

Naomi Carmona / Grupo Marmor

Morelia, Michoacán.- Con el foro titulado “Violación y reinserción social: Una Propuesta Integral”, se dio a conocer que el Congreso de Michoacán buscará la castración química a violadores que hayan reincidido en este delito, sin embargo, se estaría aplicando de manera voluntaria para evitar violar los derechos humanos de los delincuentes.

El foro fue encabezado por la diputada local del Partido Encuentro Solidario (PES), Luz María García García, autora de la propuesta que se prevé se presente la siguiente semana en el Pleno del Congreso, detalló que se trata de una inyección que inhibirá el “deseo sexual” de los violadores para que no vuelvan a cometer ese delito.

“Desgraciadamente en los penales no pueden, no tienen el recurso para atenderlos y a veces ya tienen un problema de salud mental. Se pretende que no se permita que reincidan, es una propuesta integral en donde habrá un tratamiento que va ayudar a inhibir el deseo sexual y que bajen las hormonas sexuales para que ya no puedan ellos volverá tener esa conducta y que disminuya el lívido”