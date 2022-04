PRD pide la anulación de la revocación de mandato

El representante del partido de la Revolución Democrática (PRD), Ángel Ávila ha comunicado que Morena podría replicar los mismos fraudes para el 2024 en la elección presidencial.

La consulta de revocación de mandato a presentado conflicto por parte del PRD pues servidores públicos de Morena son acusados de incumplir la ley por esta consulta, entre ellos el mismo Andrés Manuel López obrador.

Se pide una investigación sobre quién financio la campaña “Que siga la democracia” a la Unidad de Ineligencia Financiera.

“Hoy vemos un sabotaje a la autoridad electoral que genera un grave precedente a las elecciones del 2024, un sabotaje para que haya menos casillas, poco presupuesto, un sabotaje a las reglas y a las leyes; es un terrible precedente para el 2024 porque Morena nos ha demostrado que pasa por encima de las leyes. El PRD quiere reconocer al INE que ha tratado de detener esta ilegalidad del Presidente de la República y de la Jefa de Gobierno la Ciudad de México.”

“Si eso hicieron hoy, ¡cuidado! En 2024 tenemos que prender las alarmas y los focos rojos porque no fueron suficiente las resoluciones del INE ni del Tribunal Electoral, no fueron suficientes ni la Sala Especializada ni la Sala Superior, no fueron suficientes las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que estableció claramente que los únicos que podrían promover la revocación era solo el INE, nada detuvo a Morena; actuaron de manera impune, no hubo castigo y las llamadas de atención fueron no escuchadas”

Comparte esto: Twitter

Facebook



Me gusta esto: Me gusta Cargando...