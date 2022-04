Niño pide adopten a su perro porque no tiene para darle de comer

En redes sociales un niño ha enternecido a muchos usuarios luego de que una familia compartiera una carta escrita por un pequeño quien les les hizo una petición muy especial.

En la carta el pequeño escribió: “Te dejo a Simón, es mi perro, no quiero que mi papá le pegue, llora mucho porque no hay comida, te dejo mis ahorros para que le compres tortillas, no le peguen, mi papá le pegan mucho y Simón come mucho.

No se lo lleven, cuando crezca vengo por Simón”, finalizó.

La historia sin duda a tocado muchos corazones volviéndose viral.

