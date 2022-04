Caso Debanhi recuerda que feminicidio de Jessica sigue sin castigo

La defensa legal de Diego N presunto feminicida de la joven docente Jessica González Villaseñor, presentó un nuevo amparo que mantiene trabado el caso, por lo que a un año y siete meses de su detención, no ha sido juzgado ni ha recibido una sentencia.

Durante la protesta realizada el pasado lunes en la ciudad de Morelia contra la violencia machista, desapariciones de mujeres, homicidios dolosos contra mujeres y feminicidios, Verónica Villaseñor Ferreyra, madre de Jessica, lamentó que a pesar de tener todas las pruebas que inculpan al presunto feminicida, no ha sido posible iniciar el juicio.

“A unas cuantas horas de iniciar el juicio oral se paró porque los abogados de Diego metieron un nuevo amparo y en automático el juez suspende el juicio oral, siendo que ese amparo ni siquiera procedió, porque no se lo recibieron […] los alegatos que dan no son válidos, simplemente es un recurso legal que toman. Pero aun así todavía tienen otro recurso que ahorita está en revisión, ¿cuántos días? No lo sé. Mi carpeta está en una simple mesa, no sé cuántos días necesiten para hacer la justicia”, denunció.