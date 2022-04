Garantizan a vecinos medidas extraordinarias durante Festival Michoacán de Origen

Miriam Meza / Grupo Marmor

Morelia, Michoacán.- Luego de que vecinos de las colonias Félix Ireta, Electricistas y La Loma, principalmente, se manifestaran en contra del Festival Michoacán de Origen, previsto para mayo en las instalaciones del Centro de Convenciones y Exposiciones de Morelia (Ceconexpo), el secretario de Desarrollo Económico (SEDECO), Alfredo Anaya Orozco, garantizó un evento con las medidas necesarias para que los colonos no se vean afectados con este evento.

En entrevista, el funcionario estatal detalló que el 27 de abril sostuvieron una reunión con los vecinos de colonias aledañas, a quienes se les explicó la dinámica de este evento, donde su seguridad no se verá expuesta ya que no es una feria, no habrá alcohol, además de que se desarrollará con orden y control.

“Sepan que no es una feria, es un festival, que no habrá alcohol, que habrá mucho orden, mucho cuidado, habrá limpieza, que habrá seguridad extraordinaria, que habrá un control de ingresa y de salida, que será un festival que nos va a dejar muy orgullosos de ser michoacanos”

En este sentido Anaya Orozco invitó a los vecinos de las colonias cercanas a Ceconexpo a participar en este festival que se llevará a cabo del 5 al 22 de mayo.

Resaltó que la dependencia a su cargo, así como la Secretaría de Turismo y Cultura, tendrán todo listo para que los comerciantes tengan lo necesario para poder exponer sus productos tras tres años de cancelación de la Expo Fiesta Michoacán.

Alfredo Anaya, aseguró que esta dinámica no saldrá más cara que invertir en el recinto ferial ubicado en La Goleta, municipio de Charo

“Yo creo que no, no había las condiciones, sobre todo no había tiempo para hacerlo, arreglar unas instalaciones tan grandes como la feria de 570 mil metros nos iba a llevar meses y la verdad es que la gente, los expositores, las industrias tienen dos años sin poderlo hacer por la pandemia, y están desesperados por mostrar sus productos, la gente quiere salir y de manera cuidada eso es lo que será el festival”.

Finalmente, recordó que la habilitación de la sede oficial de la Expo Fiesta Michoacán tendría un costo estimado en los 20 millones de pesos, aunque actualmente trabajan en un ajuste de presupuesto con la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas (SCOP).

Cabe recordar que el funcionario estatal dio a conocer que el recinto tiene un descuido de mantenimiento de dos años, además, dijo, que las instalaciones fueron vandalizadas con el robo de cableado, transformadores, entre otros.

Foto: Miriam Meza

Comparte esto: Twitter

Facebook



Me gusta esto: Me gusta Cargando...