Quitan juegos mecánicos locales por empresa foránea en Festival de Origen

Miriam Meza / Grupo Marmor

La Asociación Civil de Juegos Mecánicos y Comerciantes de Michoacán acusan engaño por parte del Gobierno del Estado para participar en el Festival de Origen Michoacán 2022, tras señalar que de local no tiene nada puesto que beneficiaron a una empresa de Guadalajara para que colocará sus atracciones en los jardines del Centro de Convenciones y Exposiciones de Morelia (Ceconexpo), así lo señaló su presidente, Miguel Ángel López.

En entrevista exclusiva para Grupo Marmor, el empresario aseguró que les habían prometido por parte de los organizadores entre 7 y 9 espacios para sus agremiados, sin embargo, al final no se respetaron los acuerdos y los 25 espacios para juegos mecánicos se destinaron a una empresa foránea.

Afirmó que el próximo miércoles determinarán qué acciones tomar contra el gobierno del estado, por lo que no descartaron un posible boicot al evento que dará inicio el 5 de mayo.

“Los de los juegos mecánicos no somos nosotros, primero nos engañaron con que nos iban a dar espacios y todo, al último nos dieron una patada en las tepalcuanas y dijeron que no entrábamos, pero una empresa de Guadalajara es la beneficiada, estamos viendo qué medida vamos a tomar en contra de gobierno, porque si los apoyamos, tengo todas las fotos y todo y mire como nos están traicionando”.

Miguel Ángel López refirió que el secretario de Turismo, Roberto Monroy García, les prometió los espacios, sin embargo, al final les dijeron que ya se tenía un acuerdo con una empresa desde el último año que no se llevó a cabo la Expo Fiesta Michoacán por la pandemia de Covid-19.

“La gente de Roberto Monroy se estuvo comunicando con nosotros, inclusive yo platique con Roberto Monroy y me dijo que si nos tenían contemplados, porque el evento es michoacano, esto no es michoacano desde el momento que metes a una empresa de fuera, pero el argumento que nos dieron es muy tonto, lo digo con todo respeto, es que el compromiso ya estaba con ellos desde el último año que no se hizo la feria, espérame pero no era tu administración, era la administración de Silvano, el gobernador nuevo no tiene compromisos con nadie”.

El dirigente de la Asociación Civil, recordó que fueron dos años de no realizarse la tradicional feria, así como ningún evento masivo, como fiestas patronales, lo que afectó a 40 pequeñas empresas de juegos mecánicos que se vieron afectados y de estos 20 quebraron, los más de 120 que la integran en todo el estado.

Finalmente, señaló que no han tenido una mejoría tras la apertura de los eventos masivos y los aforos al 100%, ya que muchas de las iglesias están cancelado.

