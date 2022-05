Congreso realiza primer Foro de Concienciación y Tenencia Responsable de Perros y Gatos

Naomi Carmona / Grupo Marmor

Morelia, Michoacán.- Ante una elevada cifra de 25 millones de perros y gatos en México, de los cuales el 75% se encuentran en situación de calle, y con el propósito de generar políticas públicas en pro de los derechos de los animales, el Congreso de Michoacán realizó el Primer Foro de Concienciación en la “Tenencia Responsable de Perros y Gatos”.

El evento fue convocado por la diputada local, Daniela de los Santos Torres, para garantizar que, desde el Poder Legislativo, los derechos de los perros y gatos se traten con un enfoque integral, para tratar los siguientes temas:

“Si no seguimos insistiendo, si no seguimos visibilizando el problema, si no seguimos invitándolos, si ustedes no siguen participando en estos foros, va a ser muy difícil que la sociedad cambie su visión respecto a nuestra convivencia con los animales y la trascendencia que eso tiene en la armonía de la vida”, resaltó la priista.