Me rozaron la nalga reclama mujer moreliana

Grupo Marmor

Este jueves una mujer publicó una queja en Facebook denunciando que le rozaron una nalga. La mujer compartió que trabaja en la Secretaría de Educación en las oficinas ubicada en avenida Siervo de la Nación y que salió a comprar a la tienda una botella de agua.

Estaba en espera de que me cobraran, había más personas en la tienda y la verdad no les preste mucha atención porque iba de prisa. Estaba recargada en el mostrador de la tienda y en eso sentí que me rozaron una nalga, por un momento pensé “Bueno, fue accidente” mi sorpresa fue que cuando eso pasó el tipo me voltea a ver y con una cara como de “A ver dime algo” fue cuando me di cuenta que para nada fue un accidente.