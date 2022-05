“Fuimos tratados como héroes y ahora nos dan la espalda”: médicos piden plaza a AMLO

La doctora Diana Varela, médico general del IMSS, acompañada de un grupo de compañeros médicos, de diversas delegaciones del Instituto, los médicos reclamaron al presidente Andrés Manuel López Obrador que durante la pandemia los trataron como héroes y ahora les dicen que no hay presupuesto para contratarlos.

“Todos nosotros trabajamos durante la pandemia y el día de hoy no contamos con trabajo, se nos ha dicho por parte de la institución que no hay presupuesto para nosotros y dado las palabras del señor presidente el 16 de mayo donde dice que faltan me dijo pues aquí estamos, queremos trabajar”. comentó la doctora.

Criticó no solo que se busque en otro país a médicos, sino que no haya plazas para médicos generales que tienen estudios y diplomados.

“Es muy triste que el presidente haya dicho que somos seres irracionales, egoístas y retrogradas, y no, aquí estamos, no estamos utilizando la violencia, queremos, queremos trabajar, queremos que se nos tome en cuenta, que se quite toda la corrupción que todavía hay en salud y todavía no nos dan la oportunidad de estudiar, no nos dan la oportunidad de estabilidad laboral y ayer trabajamos hasta jornadas de 38 horas, continua, todo el día y ahora veíamos hasta 100 pacientes en la época de Covid y ahora nos han dado la espalda y es triste”.