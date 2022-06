Empresario taurino compara menstruación con las heridas de toros

El presidente de la Comisión de Bienestar Animal del Congreso, Jesús Sesma, ha exigido una disculpa pública a Rafael Herrerias después de que el programa de televisión comparara la menstruación de una mujer con el sangrado de heridas traumáticas.

“Solicito al empresario Rafael Herrerías una disculpa pública a la secretaria de la Comisión de Bienestar Animal, la diputada Ana Villagrán Villasana, quien recibió dichos comentarios por defender la vida y el trato digno y respetuoso que merecen los toros”, expresó en su comunicado.

El comportamiento del empresario fue calificado por el diputado local como un acción sumamente indignante y reprobable.

Es indignante, vergonzoso y reprobable que existan comportamientos como el del Sr. Rafael Herrerías. Lo mínimo que debería hacer es ofrecer una disculpa pública a todas las mujeres y a la sociedad en general. Como hombre, me avergüenza que existan congéneres así.#Patetico pic.twitter.com/rChE51X17Q — Jesús Sesma (@ChuchoSesmaPVEM) June 2, 2022

Esta exigencia de la coordinadora Alianza Verde en la Asamblea Nacional local se da luego de que un empresario taurino manifestara en el programa Esta Mañana en Heraldo Tv: “el toro de lidia vive cuatro años y la plaza está a 20 minutos, es decir, una mujer tiene su periodo cada mes y sangra mucho más que un toro en toda su vida”.

Ante las críticas, el empresario señaló que sus comentarios y argumentos en defensa de la Fiesta Taurina, que habían sido tergiversados y sacados de contexto. Además, manifestó su respeto por quienes no compartían sus ideales y decidió utilizar los medios institucionales y los medios legales para frenar tales hechos.

“No por eso soy omiso del contexto y de la situación de desigualdad de género que se vive en nuestro país, y en ningún momento, ni será mi intención promover actitudes que menoscaben a las mujeres y su dignidad”, señaló.

Los delegados de Morena en el Congreso de la Ciudad de México no asistieron a la reunión del Comité de Bienestar Animal y no pudieron discutir la idea de reformar la tauromaquia. La iniciativa no es prohibir las corridas de toros en la capital del país, sino modificarla para que el animal no se vea afectado.

“En las corridas de toros, novillos y becerros no se podrán utilizar banderillas, puntillas, puyas y estoques y demás instrumentos. Tampoco se ejercerán actos de maltrato o crueldad, ni se les causará la muerte a los animales, bajo ninguna circunstancia”, señala la propuesta de modificación a Ley de Protección a los Animales.

Del mismo modo, sanción financiera con la cantidad 646 mil a cinco millones 292 mil pesos a los empresarios que incumplieron estas normas.

La iniciativa ha fijado un plazo de 180 días naturales para su entrada en vigor. Según el presidente de la Comisión de Bienestar Animal, Jesús Sesma, él personalmente tenía la intención de prohibir las corridas de toros, pero para seguir adelante y convencer a las masas, se decidió expresar esta opinión.

Aseguro que se volverá a convocar la próxima semana para discutir la propuesta; ya que se ha decido discutir la propuesta ante el pleno en una sesión extraordinaria prevista para el 8 de junio.

