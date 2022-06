Joven que estudió derecho… termina divorciando a sus padres; se vuelve polémico

Una usuaria en Twitter compartió su historia donde relata nunca haberse imaginado que tras estudiar la carrera de Derecho realizaría un trámite de divorcio… para su familia directa.

«Neta que nunca me imaginé estudiar Derecho para terminar divorciando a mis papás. 0/10. Todo mal, todo terrible», relató esta usuaria.

La joven detalló que ella no quería llevar el divorcio de sus padres, hasta propuso que alguien más lo llevara; sin embargo, ellos mismos la propusieron.

«No fue tanto mi decisión, sino la de ellos. Estos son los señores que no me sueltan el brazo y me están lastimando», escribió.

Esto generó una gran polémica entre muchos usuarios de esta red social, ya que comentaban que esto podría crear un conflicto entre la familia, otros de que el trámite podría traumatizarla, en tanto, hubo quienes dijeron que estuvo bien que llevara el divorcio de sus padres.

«Por qué es tan terrible? Me hubiera gustado llevar el divorcio de mis padres xd pero lo hicieron antes de que entrara a la universidad»; «Si tienes oportunidad de que alguien más lleve el juicio, hazlo. Al final es un asunto entre ellos. A veces conviene mejor guardar distancia»; «Cabeza fría Abogada. p.d. No olvides tus honorarios; que les cueste porque el psicólogo no se va a pagar solo», fueron algunos comentarios.

