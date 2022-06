Hay otro santuario de luciérnagas, y está en Tlalpujahua

El 25 de junio comienza la temporada oficial de avistamiento de luciérnagas en el bosque de Tlalpujahua. El pueblo mágico de Michoacán también contiene un santuario de luciérnagas que estará abierto al público desde finales de junio hasta finales de agosto, aunque en ocasiones puede durar hasta septiembre, dependiendo de las lluvias.

Tlalpujahua no solo es un atractivo turístico que atrae a los viajeros por su arquitectura colonial, impresionantes minas, talleres y tiendas de artesanías navideñas, sino también porque los bosques que la rodean son un refugio para las mariposas monarca que llegan en invierno. El área donde se encuentra la reserva de luciérnagas se encuentra en un campo de maíz, en un bosque húmedo de 10 hectáreas.

Dado que estos insectos bioluminiscentes, además de volar, permanecer en el suelo y moverse constantemente, el sitio debe ser monitoreado en busca de daños, por lo que también habrá reglas que los visitantes deberán seguir: Guarde silencio al ingresar a esta área; no llevar alimentos para no generar residuos; No no permiten mascotas, no use luces ni opere teléfonos móviles para evitar molestar a las luciérnagas (no se permite que los niños usen tenis con luces); Para su comodidad, use ropa y zapatos cómodos. También es recomendado llevar un impermeable por si lloviera.

Como fenómeno natural, la visibilidad depende de las condiciones climáticas: si llueve mucho o si la luz de la luna es intensa es probable que no veas nada. La dirección de Turismo de Tlalpujahua ofrece un recorrido por los atractivos, así como una visita al Pueblo Mágico El Oro (Edomex), a pocos pasos de distancia. Ambos terminaron con una visita al campo de luciérnagas El Llanito los Ailes.

El recorrido comienza temprano con una visita a Tlalpujahua, donde puedes recorrer la Mina Dos Estrellas, el Convento de San Francisco, el Santuario de Nuestra Señora del Carmen o también puede visitar los talleres de artesanales de esferas navideñas. Si decides ir a conocer El Oro, visitarás sus centros artesanales, el Museo de Minería, el Teatro Juárez y la capilla Santa María Guadalupe.

El viaje finaliza en el campo de luciérnagas El Llanito los Ailes. Fuera de la reserva hay una pequeña área gastronómica donde puedes disfrutar de comida mexicana, frutas en almíbar, y licores. También hay actividades culturales, cuentacuentos y talleres de reforestación.

El recorrido hacia el campo de las luciérnagas comienza a las 19:30 horas. Durante el recorrido, que tiene una distancia de medio kilómetro, los guías irán explicando sobre las etapas de reproducción del insecto, sobre por qué brillan en la oscuridad y cómo es que se produce su bioluminiscencia, además de la flora y fauna del lugar. El espectáculo natural concluye alrededor de las 22:00 horas, no debes olvidar llevar ropa abrigadora.

Los precios del recorrido son los siguientes:

Recorrido por el Pueblo Mágico de Tlalpujahua y santuaruio de las luciérnagas: $240 pesos por persona.

Recorrido a El Oro y al campo de la luciérnagas: $290 pesos por persona.

Paquete Turibus, que incluye Tlalpujahua y luciérnagas: $460 pesos por persona.

Paquete Turibus que solo te lleva al avistamiento de luciérnagas: $310 pesos por persona.

Si quieres acceder por tu cuenta al Llanito los Ailes, la entrada general es de $70 pesos por adulto y $45 pesos para menores de edad. Puedes hacer tu reservación desde la pagina de Facebook Luciérnagas El Llanito los Aile, o puedes mandar un WhatsApp al (447) 112 9679 o llama al (711) 125 6067.

Si buscas un lugar para pasar la noche, encontrarás muchos hoteles en Tlalpujahua, como la Quinta La Huerta, El Carmen, La Parroquia, Los Arcos o Tlalpujahua Inc.. Los precios van desde 280 pesos por persona (si es habitación para cuatro personas), 350 pesos por persona (si es habitación para tres personas) y 450 pesos por persona (si es habitación doble).

Si quieres vivir la experiencia del campo, La Cabaña La Luciérnaga ofrece opciones para hasta 10 personas. Puedes rentar una cabaña por un fin de semana completo por $3,700 pesos. El costo de una cabaña para dos personas por noche es de 700 pesos.

Comparte esto: Twitter

Facebook



Me gusta esto: Me gusta Cargando...