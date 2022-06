Un chavo de Uber me salvó la vida, me iba a suicidar: moreliana

Grupo Marmor

Un agradecimiento llegó a esta casa editorial. Fue una mujer quien compartió la historia que vivió el día de ayer.

En ella narra que un conductor de Uber le salvó la vida. Y es que la joven de 25 años intentó suicidarse .

Se llama Rogelio y es conductor de la plataforma de Uber, esta persona que me salvó la vida, él me salvó la vida hace un momento me quise suicidar.

Lo iba a cometer solo que pedí un Uber a la altura de ex hacienda Quinceo en el Libramiento yo viajaba hacia mi casa para cometer eso que les comentaba cuando de repente me acepta el viaje me subo con los ojos llorosos y me dijo: ¿estar en el presente duele y duele cabrón verdad?