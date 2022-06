Enfermeras mexicanas sin salarios dignos y conforme a la ley

Naomi Carmona / Grupo Marmor

Morelia, Michoacán.- Desde el 2013 la NORMA Oficial Mexicana NOM-019-SSA3-2013, Para la práctica de enfermería en el Sistema Nacional de Salud, estableció que los salarios de las personas dedicadas a al enfermería, tendrían base en su nivel académico, grado de especialización y capacitaciones, para hacer de esta profesión un trabajo con pagos dignos, ante lo que representa la prestación de este servicio en la vida de todos los mexicanos.

A 9 años de que se estableciera la NOM-019, los y las enfermeras continúan recibiendo menos de lo que les corresponde, pues los sueldos no están homologados ni hay un tabulador nacional con base al cual, las y los profesionales de la salud puedan devengar su salario.

“La enfermería merece ser reconocida, puesto que tienen una deuda de mucho tiempo con el gremio de la enfermería mexicana. Ya nos cansamos, ya no queremos una medalla, no queremos una constancia de excelencia, reconócemelo con un salario justo, nuestras familias merecen vivir mejor. Somos licenciadas y ganamos un sueldo de auxiliar”, mencionó María del Carmen Durán Hernández.

Arropadas por el senador Antonio García Conejo y la diputada federal, Macarena Chávez Flores, la mujeres demandaron se refleje en sus sueldos la NOM-019, pues a muchas de ellas las siguen catalogando como “auxiliar de enfermería”, pese a que su cargo y preparación, incluso algunas de ellas tienen nivel de Maestría o Doctorado en Enfermería y reciben mucho menos de lo que les corresponde por ley.

El tabulador expuesto por Noemí Nolasco Salinas, vocera a nivel nacional de la Unión Nacional de Enfermeras Mexicanas (UNEM), hace una comparación de los salarios que actualmente perciben enfermeras y enfermeros en el país con los que por ley deberían devengar; en algunos de los casos, son hasta 10 mil pesos de diferencia.

La enfermera refirió que, el llamado al presidente Andrés Manuel López Obrador, no es por estar en contra de su gobierno. “Nuestra lucha no es revelación, no estamos en contra del gobierno o de la cuarta transformación, lo que estamos pidiendo es que se aplique lo que ya está escrito, no estamos pidiendo que inventen algo y que por derecho estamos pidiendo que se reconozca”.

García Conejo y Macarena Chávez Flores, cada uno desde su posición en la Cámara de la Unión, enviarán un punto de acuerdo para que todo el Sistema Nacional de Salud, tenga un tabulador único para el pago digno a las enfermeras mexicanas, con base a su cargo y grado de especialización que posean.

