VIDEO | ¿Perritos son bienvenidos en Walmart?

De acuerdo con la información corporativa de Walmart, la empresa puede aceptar sin problema alguno que los clientes entren a sus tiendas con sus respectivas mascotas de servicio, debido a que reconocen la importancia que estas conllevan en la vida de sus consumidores; no obstante, aquellas de compañía que no ofrecen alguna ayuda, no son bienvenidas, incluso por los mismos visitantes.

En esta ocasión, un usuario ha optado por mostrar a las redes que fue a hacer sus típicas compras en Walmart, pero con su perro de compañía que no parece ser de servicio, ya que inclusive se encuentra montado en el “carrito” con su respectivo moño.

Ante esto, si bien algunos usuarios reaccionaron a “la belleza de la mascota”, algunos otros se mostraron inconformes y mostrando que, en efecto, la visita de este perro en Walmart no debió de haber sucedido, ya que es de compañía y no de servicio. Entre los comentarios que muestran esto encontramos: “las mascotas no son aceptadas en tiendas a menos que sean perros de servicio”, “esta persona que está rompiendo la ley y haciendo más complicado que los perros de servicio legítimos entren”.

Cutest WalMart shopper ever 🥰🐾🫶🏼 pic.twitter.com/5gQmG24xcJ — Mr. Peanut's Pet Carriers (@MrPeanutsPC) June 26, 2022

Comparte esto: Twitter

Facebook



Me gusta esto: Me gusta Cargando...