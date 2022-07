También abogados de Diego, lanzan amenazas contra familia de Jessica

Naomi Carmona / Grupo Marmor

Morelia, Michoacán.- Luego de concluida la audiencia de oralidad en torno al caso del feminicidio de Jessica González Villaseñor, y en un ambiente tenso por una supuesta amenaza del padre de Diego Urik N., contra el joven testigo José Yahir R., la familia de la joven maestra asesinada denunció ante medios de comunicación presentes, que también los abogados han caído en la dinámica de amenazar a los presentes del juicio oral.

Y es que, a decir de la señora Verónica Villaseñor, madre de “Jessi”, mencionó que, uno de los litigantes defensores del señalado como presunto feminicida, les impedía la salida de la sala, al abordar de forma amenazante a su hijo mayor Adrián.

Sobre los hechos, mencionó que es parte de una complicidad con las leyes del Estado, que impiden se detengan a personas que amenacen en pleno juicio:

“Ya nada más faltó que amenazaran al juez, nosotros no podíamos salir porque el abogado amenazando a lo hijo, no lo puedo creer, ya no nada más el señor, ahora el abogado (…) Nuestras leyes son permitidas para todo estos tipos, en este momento tenían que haber detenido al abogado y tenían que habérselo llevado, en cuanto el señor le estaba haciendo la seña al otro, también tenían que haberlo detenido”.

Es de recordar que, a escasos minutos de la conclusión de la audiencia llevada acabo ayer en la sala de oralidad número 16, Yahir pidió hacer uso de la palabra, advirtiendo al juez Ariel Montoya, que el padre de Urik, le mandó señas con las manos figurando una pistola.

Adrián González, hermano mayor de Jessi, mencionó que han sido constantes las amenazas del progenitor de imputado, mientras que ahora se suman amenazas de los abogados.

“Yo me detengo por mi mamá y por Jessica, nunca he buscado problemas y yo saco la cara por ellos (…) El señor -el padre de Diego Urik N.- es así, amenaza a todo mundo, ustedes lo vieron, hay suficientes testigos para ver cómo es; me lo he encontrado en la calle y me hace lo mismo y ahora también son los abogados, me dijeron que me esperaban acá afuera que porque yo les estaba haciendo caras”.