VIDEO | Ricardo Monreal rapea para externar sus aspiraciones presidenciales

A través de sus redes sociales, el senador Ricardo Monreal presentó el RapReal, un tema con el que refuerza sus aspiraciones para convertirse en el candidato presidencial de Morena de cara a la elección del 2024.

En otra parte de la canción, el senador morenista resalta que “todos lo conocen” a pasar de que nunca es nombrado como posible candidato presidencial para la elección 2024.

“El futuro abanderado sin ser nunca mencionado, aunque todos me conozcan por las reformas de AMLO, soy ajeno a la traición yo nunca me he rajado, sigo invicto en cada elección en la que he participado”, destaca Monreal Ávila.