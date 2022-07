Aplicación de “botón naranja”, una leyenda urbana: González Cussi

Javier Velázquez/ Grupo Marmor

Aunque la administración municipal pasada lanzó con bombo y platillo la aplicación “botón naranja”, misma que era monitoreada por la Policía Municipal y serviría para que mujeres morelianas pudieran alertar a los uniformados en caso de sentirse agredidas, el Comisionado de Seguridad en Morelia, Alejandro González Cussi expresó que dicha app es “una leyenda urbana”.

El funcionario municipal puntualizó que en la entrega recepción jamás se le presentó el mando de la referida aplicación, por lo que se desconoce la utilidad de la misma, ya que hasta el momento no cuentan con un informe detallado de cuántas mujeres fueron atendidas gracias a la misma, por lo que indicó, se estará realizando una investigación de la misma, precisamente para conocer los alcances de ésta, durante su aplicación.

González Cussi expresó que lamentablemente, la solución de violencia contra la mujer en las calles, no se resuelve con una aplicación, toda vez que la mayoría de las veces es el celular lo primero que se roban, además reiteró que la distribución de la aplicación no tendría una respuesta favorable para todas las áreas de la ciudad, ya que hasta el momento, no se tiene una relación de las zonas en donde mayor incidencia se tiene de este tipo de actos, por lo que se tendría que evaluar puntualmente la información de la misma.

“Pues lo he dicho, es una leyenda urbana dicha app, ya que durante la entrega recepción no se me entregó ningún tipo de información relacionada con este tema, por lo que debemos hacer una revisión puntual sobre los alcances que tuvo y con ello, conocer cómo beneficio a las usuarias de la misma, pero estamos trabajando para encontrar algo sobre dicha herramienta”, comentó.

Se debe mencionar que el último corte que se presentó por parte de la Policía Municipal, de noviembre de 2020 y hasta mediados de julio de 2021, fueron alrededor de 1,300 las mujeres que utilizaron dicha app, precisamente para denunciar casos de violencia familiar, sin embargo, no se tuvo una relación final sobre las atenciones brindadas por los elementos.

También se informaba que hasta enero del año pasado, eran alrededor de 1000 usuarias las que habían descargado en las dos plataformas digitales que se encontraban disponibles la aplicación, sin embargo, tampoco se presentó puntualmente un corte sobre el total de mujeres que habían recurrido a dicho botón.

