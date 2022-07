¡ATENCIÓN! Michoacán podría registrar temperaturas de entre 37 a 40°C

Miriam Meza/ Grupo Marmor

En las próximas horas se presentará un sistema anticiclónico, que provocará un incremento de las temperaturas en el país, por lo que será necesario extremar precauciones.

De acuerdo con el análisis en diversos modelos numéricos, será a partir del 20 de julio que se registré un incremento sobre sensación térmica en el noroeste, noreste y occidente debido al establecimiento de un sistema anticiclónico; disminuirá sus efectos cerca del fin de semana.

Durante las próximas 72 horas, se pronostica sensaciones térmicas sobre 35 a 45°C en los estados de Baja California (norte), Sonora, Sinaloa, Nayarit (municipios costeros y centro), Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, con valores sobre 40-45°C, sin descartarse superiores de manera aislada.

En sectores de Jalisco (municipios costeros), Colima, Michoacán, Guerrero y Baja California Sur oscilarán sensaciones térmicas entre 37-40°C, predominando dichos valores sobre el resto de la Vertiente del Golfo de México.

A pesar de esto, las temperaturas no alcanzarán niveles récord ya que dominarán con intensidad de la propia sensación térmica. Además, la página MeteoMex, precisó qué no se trata de una “Onda de Calor” ni el inicio de la “Canícula”.

Recordemos que la Canícula no tiene un día determinado de comienzo; en dichos días se presenta la disminución de las precipitaciones y NO los 40 días más calurosos del año.

Independientemente del calor previsto, después podría presentarse el incremento de las precipitaciones de forma dispersa en diversas regiones de México por la interacción de diversos sistemas meteorológicos, por lo que se mantiene en vigilancia.

Se recomienda a la población extremar precauciones debido a las altas temperaturas manteniéndose hidratados y evitar largos periodos bajo los rayos solares.

