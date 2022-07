Sector indígena, foco rojo para Canapat, 2 unidades quemadas este año

Miriam Meza/Grupo Marmor

La Cámara Nacional de Autotransporte de Pasaje y Turismo (Canapat) en Michoacán detectó como un foco rojo para el secuestro de unidades la zona de la meseta Purépecha y la cañada de los 11 pueblos, en donde comuneros suelen bloquear o quemar autobuses para exigir a las autoridades que atiendan sus demandas.

En entrevista exclusiva para Grupo Marmor, el presidente de este sector, Arcadio Méndez Hurtado aseguró que integrantes del Consejo Supremo Indígena de Michoacán (CSIM) son quienes han optado por llevar a cabo estás prácticas, por lo que este año se tiene el registro de 2 unidades quemadas y actualmente no existe ninguna unidad retenida.

“A mí me preocupa el Consejo Supremo Indígena, a quienes se les está ofreciendo de más en mi opinión y esos no entienden, no les dan el dinero a la hora que quieren y salen queman camiones, queman camionetas, autobuses, bloquean, entonces ese es el punto rojo que le vería yo al transporte… Hubo dos quemas de autobuses uno de flecha amarilla y el otro no recuerdo, pero ha sido mínimo”