Por desabasto en el IMSS, doctores recetan solo medicamento que hay

Miriam Meza/ Grupo Marmor

Morelia, Michoacán.- Debido a la falta de insumos los doctores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) deben sustituir los medicamentos que se tienen que recetar a los pacientes.

En rueda de prensa el médico de urgencias, José Guadalupe Rodríguez Vargas, puntualizó que los médicos por órdenes de la dirección general tiene que dar solo lo que hay en existencia o similares a los recetados.

“Para abatir el número de recetas ellos (autoridades) proponían al médico que no prescriban el medicamento que no hay, es un mecanismo de control para el desaBAsTo y no lo es, la indicación para el doctor era simplemente no dar lo que no hay o la sustitución de la fórmula”