VIDEO | Exponen a vecina prepotente que buscaba evitar convivencia a jóvenes en un parque público

A través de la plataforma de TikTok, un video se ha viralizado pues muestra el momento en que una vecina busca sacar a unos jóvenes de las áreas verdes de un parque público, alegando que ella le da mantenimiento.

La señora defendía su postura diciendo que el gobierno del estado de Reynosa no se hacía responsable de ese parque, por lo que cada familia de ese vecindario se hacía cargo de una parte del mismo, lo cual le daba el derecho de pedirles que se salieran.

Sin embargo, los jóvenes le dijeron que no se saldrían pues no estaban haciendo ningún mal, además de que sentían mucho que el gobierno no se encargara de dar atención a este espacio, pero que aun así seguía siendo un espacio público.

Varios vecinos de la zona intervinieron a favor de los jóvenes, alegando que “el parque no es de la señora no le hagan caso” ya que ellos no les afectaba que estuvieran conviviendo en las áreas verdes.

Aquí el video:

@samanthangf Cosas que pasan en #Reynosa 🫠🤭 Gobierno, por favor dale mantenimiento a todos los parques públicos para que no haya gente que se crea dueña🙂 ♬ sonido original – samanthangf

