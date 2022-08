Parte del rio Bravo se seca y deja especies en peligro de extinción

Cuatro décadas han pasado y en la actualidad el Rio Bravo, el quinto río más grande de estados unidos, se ha secado en la zona de Albuquerque la semana pasada y por consecuencia, hay peligro de extinción en una especie originaria de este rio.

Se trata del Carpa Chamizal, un pez reluciente que mide lo que un meñique de una persona. Con la desaparición continua del agua en su habitad este pez corre el riesgo de desaparecer del planeta.

Pero no solo esta especie viene siendo la única afectada por este fenómeno causado por la escasez del líquido pues según expertos, el suministro de agua será cada vez menor de lo que hoy se tiene y que las medidas actuales no podrán no solo salvar al pez, sino también, no habrá agua para regar las granjas, jardines y parques que se encuentran en la región cercana al rio.

fotografía por AP

Comparte esto: Twitter

Facebook



Me gusta esto: Me gusta Cargando...