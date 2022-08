AMLO promete a 55 universidades plazas para egresados

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México dijo que próximamente firmara titulo y la plaza en gobierno para los egresados de universidades, haciendo énfasis en medicina y enfermería.

“Y otro anuncio es que los que se reciban, que yo les firme su título, les voy a firmar también su plaza en el gobierno. No me va tocar mucho. ¿Cuántos van a egresar? Como tres mil, me dijiste” comentó el mandatario.

Así que afirmo su meta es entregar las 3 mil plazas entes del termino de su gobierno.

“Miren la cara de Juan Pablo. A él no le conviene mucho. ¿Saben que es subsecretario de Egresos de Hacienda? Es el que maneja el presupuesto. Se quedó así… Ah, ya me está soplando aquí Raquel, que ya lo aprobó Juan Pablo. Me dio mucho gusto. Ya saben que amor con amor se paga”

