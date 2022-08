Continúan acusaciones en contra del comediante Platanito

Grupo Marmor

Después que la conductora Gaby Ramírez, indicara que había recibido acoso sexual por parte del famoso comediante Sergio Verduzco, mejor conocido como “Platanito”, ahora fue una cantante quien dio a conocer también recibió este tipo de situaciones por parte del también empresario, agregando que le hizo la vida imposible tras rechazarlo mientras trabajaron en el programa “Noches con Platanito”.

Fue la cantante, Gabby Taméz quien dio a conocer en el programa de espectáculos “Chisme No Like”, que el también empresario comenzó a generar insinuaciones en contra de ella, sin embargo, nunca accedió a este tipo de actos, lo que generó la molestia de éste.

“Tenía 20 años cuando me lo presentaron. Fui a su camerino a presentarme y me dijo: ‘a mí me gustan los apapachos, las caricias… entré en pánico. Lo dejaban decir y hacer lo que sea. Toda la producción se daba cuenta. Llegué a un momento en que llegué con producción y dijeron que no podían hacer nada. Era estarlo aguantando… estaba aferrado en arruinarme la vida” dijo