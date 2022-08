Iker “el niño millonario” recibe su primera placa de YouTube

En los últimos meses se hizo viral en redes sociales un menor llamado Iker, a quien se le conoce como El niño millonario.

Ahora Iker está de celebración, pues YouTube lo ha reconocido con su primera placa debido a que ya superó los cien mil suscriptores en su canal.

Su familia y amigos le organizaron una fiesta para celebrar su placa. Ahí, el niño millonario agradeció a todos su suscriptores y pidió que le ayuden a llegar al millón.

El niño millonario compartió en Instagram una foto con su placa, donde además dejó un emotivo mensaje.

“Cuando les digan que sus sueños no serán posibles, no les creas. Cuando te digan que lo qué haces no está bien o que no sirves para nada, no les creas”

Comparte esto: Twitter

Facebook



Me gusta esto: Me gusta Cargando...