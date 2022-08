Trabajadores de salud promoverán amparo para salvaguardar prestaciones ante llegada de IMSS-Bienestar

Miriam Meza/ Grupo Marmor

La secretaría general del Sindicato de Trabajadores Descentralizados de los Servicios de Salud de Michoacán (STDSSM), Guadalupe Pichardo Escobedo, informó que se promoverá un amparo para que sus agremiados puedan mantener el mismo régimen de contratación con el que actualmente prestan sus servicios a la Secretaría de Salud de Michoacán (SSM) y no pierdan ninguna de sus prestaciones.

En rueda de prensa, la líder sindical mencionó que está acción de realizará ya que el estado fue uno de los primeros en firmar el convenio para la federalización del sector salud a través del denominado “IMSS-Bienestar”, para ello, dijo, será necesario presentar un amparo individual, por lo que será decisión de cada uno de los 2 mil 200 trabajadores que aglutina está sindicato.

“Se tiene otro amparo que vamos a realizar para que se salvaguarden los trabajadores, pero con la transformación de la ley antes nos podíamos amparar por todos los trabajadores, apenas con los afiliados, tenemos la información de que se firmó el convenio pero no sabemos las reglas de operación tendremos que firmar cada uno de los trabajadores para que no se pierda ninguna de las prestaciones”

Pichardo Escobedo, mencionó que existe confianza en el Gobierno del Estado para que los trabajadores no se vean afectados con el convenio, sin embargo, dijo, la economía del estado no es buena, por lo que no quieren verse afectados y que en dado momento la nómina pase a manos de la federación con el riesgo de perder lo que como sindicato han conquistado.

La líder sindical, afirmó que la experiencia de otros estados con este régimen es buena, aunque, subrayó en que no se ha podido abatir la falta de médicos en comunidades alejadas, que sería el objetivo de IMSS-BIENESTAR

Finalmente Guadalupe Pichardo, señaló que no están en contra de que trabajadores de la salud de la ciudad de México arriben al estado, siempre y cuando no tengan mejores prestaciones que los locales, ya que no lo permitirían.

