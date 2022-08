Informe de AMA fue una pasarela de la clase política rancia: Morena

Miriam Meza/ Grupo Marmor

El primer informe de gobierno del presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, brillo más por la pasarela de la clase política “rancia”, que se dio cita en el domingo pasado en el Teatro Matamoros, que por la rendición de cuentas a la ciudadanía, señaló la dirigente de Morena en Michoacán, Gulliana Bugarini Torres.

En rueda de prensa, la líder guinda en el estado, mencionó que al edil capitalino se le olvidó que el informe era para el pueblo, por lo que le advirtió que Morelia necesita un gobierno que realmente vea por la gente y no por intereses políticos electorales o de culto a las personas.

“Durante el primer informe de Morelia vimos nada más una pasarela política, donde lo que menos brillo fue el pueblo y no debemos olvidar que los informes anuales son actos de rendición de cuentas a la ciudadanía, a nuestro pueblo, pero nuestro presidente Alfonso Martínez prefirió haber brillar a la clase política rancia y olvidó que tiene que informar al pueblo de Morelia”

Afirmó que Morelia actualmente no tiene programas sociales más allá que los de Bienestar, sin obras, ni infraestructura, por lo que debería de preocuparse por eso, en lugar de encerrarse en un Teatro con políticos del pasado.

Bugarini Torres, refirió que la visión de Martínez Alcázar sobre las necesidades de los morelianos es muy limitada, ya que no conoce la ciudad y no está cerca de los ciudadanos.

“Morelia es mucho más grande de lo que el alcalde alcanza a observar y a ver, hoy vemos que su visión sobre las necesidades de la sociedad y el sentir de los morelianos es muy limitada porque es claro no conoce la ciudad, porque no habla, no está ahí cerca con los ciudadanos, no está ahí cerca con el pueblo y pues observamos que nada más con frivolidad así como los personajes que lo acompañaron de alcanza a bajar de su camioneta para tomarse una foto”

Finalmente, Bugarini Torres indicó que Morena seguirá gobernando para gente, sin intereses, no frivolidad, más allá de colores partidistas, lo que lo hace diferente a los otros partidos políticos, por lo que invitó al alcalde de Morelia a qué se ponga a trabajar y que recorra las calles, las tenencias, que conozca las necesidades de la ciudadanía.

