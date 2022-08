VIDEO| Bad Bunny besa a su bailarín en plena premiación de los Mtv VMA´s

Ayer fueron los MTV Video Music Awards y toda la crema y nata de la música norteamericana y latina se dio cita en Nueva York para dicha ceremonia en la que por primera vez en la historia de estos premios un latino se llevó el premio más importante de la noche “Artista del año”.

Se trata anda más y nada menos que del cantante puertorriqueño Bad Bunny quien fuera reconocido con este galardón pero al parecer el cantante no acudió a la ceremonia pues al mismo tiempo se encontraba dando un concierto en el Yankee Stadium pero esto no impidió que el galardón no fuese entregado a su dueño.

“De corazón no tengo palabras para describir lo que siento, el orgullo que siento de estar en el Yankee Stadium recibiendo este premio” dijo el cantante tras ser sorprendido con el premio luego de interpretar su tema ´Titi me preguntó´ pero al parecer la sorpresa más grande se la llevaron sus fans pues en medio de su presentación musical ¡besó a uno de sus bailarines! y dejó a todos con la boca abierta. Sin duda alguna una gran manera de hacer historia no solo en la música sino también en la sociedad de hoy en día.

Comparte esto: Twitter

Facebook



Me gusta esto: Me gusta Cargando...