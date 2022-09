AMLO busca invitar a Nodal y Belinda para próximo concierto en el zócalo de la CDMX

Fue en la mañanera de este lunes en donde el presidente Andrés Manuel López Obrador declaró haber presenciado parte del concierto que grupo firme realizó en el zócalo de la ciudad de México esto al asomarse por uno de los balcones del Palacio Nacional.

“vi el concierto, me asomé por la ventana, cuánta gente, cuántos jóvenes, 250, 280 mil, y en santa paz, eso sí, algunos desmayados porque llegaron algunos desde la mañana y no se movieron para no perder lugar, pero eran ríos de gentes, me da mucho gusto eso, mucho gusto” mencionó el presidente.

Sobre la polémica que causó el concierto de los intérpretes de “ya superame” mencionó que la polémica viene “porque no les gusta”, demás comento que tanto Belinda como Nodal pudieron haber participado en dicho evento y de manera gratuita.

“Generó polémica porque no les gusta, como diría mi amigo López Dóriga, la música del grupo Afirme, jajaja, no, es Grupo Firme, y como dice esa canción famosa ‘ya supéralo’… Fue una buena iniciativa de la Jefa de Gobierno, porque no solo de pan vive el hombre, había mucha alegría, muy contentos los jóvenes” comentó el jefe del ejecutivo.

En cuanto a la que fue la pareja del momento, comentó que Nodal quería formar parte del concierto sin cobro alguno, pero por no querer hacerle un desaire a Belinda dijo que “a lo mejor los invitamos a los dos”.

