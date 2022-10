Para el 2023, se prevé un incremento del 25% en costo de la vivienda: Canadevi

Miriam Meza/ Grupo Marmor

Se prevé que para el 2023 la inflación en el sector de la construcción este por arriba del 25%, por lo que el costo de la vivienda podría incrementarse en el mismo porcentaje, así lo señaló el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda (Canadevi) en Michoacán, Roberto Santillán Ferreyra.

En entrevista exclusiva para Grupo Marmor, aseguró que con el alza en los precios de materiales, que han llegado a triplicarse, las más golpeadas serán las viviendas de interés social, lo que afecta la capacidad de compra y adquisición de los derechohabientes o de quienes solicitan algún crédito hipotecario.

“Este año no la hemos subido arriba de un 8 o 12%, porque si no, no vendemos pero la inflación anda arriba del 25% entonces probablemente ande cerca de ese número para el otro año (2023) ojalá que no, que se detenga, que las predicciones sean a la baja”

En este sentido, Santillán Ferreyra precisó que este 2022 el incremento máximo ha sido en un 12%, por lo que la colocación de vivienda ha disminuido en hasta un 5%

Cabe mencionar que actualmente están adheridas a la Canadevi 17 empresas dedicadas a la construcción de vivienda, quienes tienen un inventario de 800 modelos de casas que pretenden vender antes de cerrar el año.

Según las cifras dadas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) a través del Índice Nacional de Precios al Productor, reportó una inflación general de 8.70% en septiembre, mientras que en el sector de la construcción residencial se ubicó el 12.62% anual.

Comparte esto: Twitter

Facebook



Me gusta esto: Me gusta Cargando...