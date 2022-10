A través de campaña de donación de sangre, buscan superar meta de 40 participantes

Guadalupe García/Grupo Marmor

Este próximo jueves 27 de octubre se llevará a cabo la “2a Jornada de la Campaña Dona Sangre Hoy, Salva una Vida Mañana”, la cual tiene como objetivo recaudar sangre para todas aquellas personas que puedan necesitarla en caso de ser hospitalizados o tener alguna persona en esta situación.

En entrevista exclusiva para Grupo Marmor, el presidente de la Asociación Ex Alumnos de la UNLA, Ignacio Magaña Torres, compartió que con dicha campaña, se busca dar un mensaje de sentido social.

Magaña Torres mencionó que Dona Sangre Hoy, Salva una Vida Mañana, es una campaña abierta a todo el público:

“Esta es la segunda jornada que llevamos a cabo, la anterior fue aproximadamente hace menos de un mes, nuestra meta era llegar a los 40 donantes, llegamos a 38 y nos pidieron que se ampliara esta jornada, y es por eso que la estamos promocionando”.

Resaltó que la asociación trabaja arduamente en más campañas, como lo es la de recolección de desechos de basura electrónica y la donación de pelucas oncológicas infantiles, e hizo énfasis en esta última, mencionando que la asociación logró reunir alrededor de 308 mechones de cabello, los cuales servirán para la realización de más de 50 pelucas.

El presidente de la Asociación dijo que dicha campaña es una iniciativa de la Universidad Latina de América, y que es totalmente altruista, asimismo mencionó que la meta mínima a romper en esta 2° jornada, será de 50 donantes.

Finalmente hizo una atenta invitación a la ciudadanía a participar, el horario en el que se llevará a cabo será de 08:00 a 14:00 horas, en el edificio F de la UNLA.

Los requisitos para los donadores son:

• Presentar identificación oficial con foto.

• Tener entre 18 y 65 años de edad.

• Sentirse bien de salud.

• Pesar más de 50 kg.

• No haber consumido bebidas alcohólicas ni medicamentos 48 hrs antes.

• No estar embarazada, amamantando y no haber tenido más de 3 embarazos.

• Si tienes tatuajes o perforaciones, debes dejar pasar un año.

• Presentarse en ayuno de grasas o después de 4 horas de haber consumido alimentos.

• Se recomienda consumir líquidos (no lácteos), antes de la donación.

Toda la sangre recaudada será donada al banco de sangre estatal.

