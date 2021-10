La vida es un viaje, eso es lo que nos dicen y es cierto en muchos sentidos. Tiene un comienzo, un intermedio y un final. Todas las vidas lo hacen.

Sin embargo, la mayoría de los viajes tendrán dificultades a lo largo del camino. Dificultades que no prevemos.

Y los viajes tienen trampas. Cosas en las que podemos caer mientras viajamos.

Uno de los peligros de las trampas es que no se ven. Están ocultos. Para cuando los veas, ya es demasiado tarde. No hay señales que digan “Trampa adelante”. Y como no vemos las trampas, no nos preparamos para ellas.

Pero, ¿y si pudiera ser advertido sobre las trampas a lo largo del camino del viaje de su vida?

¿No sería útil conocer con anticipación a aquellos con los que se encontrará en el camino ?

Estás de suerte.

Aquí hay 20 trampas en las que la gente cae en sus vidas. Estas trampas son tan comunes que son casi universales. Es casi seguro que se apliquen tanto a usted como a mí.

Como dice el refrán, “advertido está armado de antemano”. Así que vamos a prepararnos, ¿de acuerdo?

1. La trampa de hacerse la víctima.

A todos nos pasan cosas que desearíamos que no sucedieran. A veces somos víctimas de violencia, lesiones, maltrato o abuso. Está bien llamarlo por lo que es.

Pero también tenemos una tendencia a vernos a nosotros mismos como una víctima cuando la culpa realmente recae en nosotros.

Contraer la gripe justo antes de una entrevista de trabajo lo convierte en una víctima desafortunada de las circunstancias. Ser despedido por discutir con su jefe no lo hace.

Debemos aprender a reconocer las cosas que nos suceden que no son culpa nuestra y que no podemos evitar.

También debemos aceptar la responsabilidad cuando nos hacemos cargo de las cosas en lugar de adoptar una mentalidad de víctima .

2. La trampa de la venganza.

Al igual que todos hemos sido víctimas de la circunstancia en algún momento, habrá habido momentos en los que hemos tenido las cosas para nosotros por otro.

Cuando esto sucede, puede haber un impulso convincente para ajustar cuentas. Para pagar el mal con el mal. Debemos resistir este impulso con todas las fuerzas que podamos.

La venganza no solo es mala en sí misma, sino que nos hacemos daño a nosotros mismos cuando causamos el mal en la vida de otra persona.

Esto no quiere decir que no debamos buscar justicia cuando se ha cometido un delito o se ha tomado alguna otra acción lesiva. Pero debemos dejar la justicia en manos de aquellos que están capacitados para este propósito.

Incluso si no siempre lo hacen a la perfección.

A veces la vida simplemente no es justa . Pero no tenemos la autoridad ni el derecho de tomar el asunto en nuestras propias manos. Lo llaman la “ley de la selva” porque es lo que se hace en la selva. A menos que viva en la jungla, debe evitar esta trampa.

Como alguien observó hace mucho tiempo:

También es como la quema de puentes que nosotros mismos debemos cruzar.

3. La trampa de la amargura.

No se trata de si tienes algo por lo que estar amargado, probablemente lo tengas. Casi todo el mundo lo hace. Todos hemos sido tratados mal por alguien en algún momento por alguna razón.

Pero lo hecho, hecho está. La única pregunta es si puedes dejarlo ir y no amargarte por ello. El trato injusto es inevitable, la amargura es opcional.

La amargura simplemente agregará una carga adicional a su vida, que ya puede estar lo suficientemente agobiada. No le agregue nada. Alivia parte de tu carga al no ser amargado.

4. La trampa del egocentrismo.

Todos debemos cuidar de nosotros mismos, pero hay una cantidad adecuada de interés propio, autoconservación y auto atención.

Una vez que dejamos de ser niños, se espera que la responsabilidad de nuestro bienestar pase de nuestros padres y cuidadores a nosotros mismos. Esto es correcto y debería suceder en algún momento.

A veces podemos llevar demasiado lejos el cuidado personal. Nuestro enfoque está demasiado en nosotros mismos.

Pero la vida no se trata solo de nosotros mismos. También se trata de lo que brindamos a los demás. Se trata de nuestra contribución que mejora la vida de los demás.

Pero para invertir en los demás, necesariamente debemos desviar nuestro enfoque de nosotros mismos. Debemos mirar tanto hacia fuera como hacia dentro.

Una vida egocéntrica es una farsa. Significa que alguien se está quedando con lo que debe compartirse. Pero hay mucho para todos. Hay suficiente para que tengamos lo que necesitamos, mientras ofrecemos a los demás lo que ellos también necesitan.

5. La trampa de pensar que debes ganar todas las discusiones.

Es importante saber lo que cree y por qué lo cree. Tener convicciones profundas que puedan resistir la oposición. Deberíamos poder articular nuestras posiciones sobre diversos temas y defenderlos con argumentos claros, convincentes y lógicos.

Pero no necesitamos ganar todas las discusiones.

No tenemos que tener siempre la razón.

A veces podemos cedernos honestamente a los demás, sin negar las cosas que apreciamos. Podemos escuchar con empatía las creencias, opiniones y convicciones de los demás.

También podemos estar de acuerdo en no estar de acuerdo. Podemos admitir que podríamos estar equivocados sobre algo a lo que nos aferramos fuertemente. Podemos vivir y dejar vivir. Incluso podemos intentar apreciar las diferentes convicciones que otros tienen y por qué pueden tenerlas.

Puede aprender mucho escuchando una discusión sin necesidad de ganarla. Como alguien dijo sabiamente una vez, “un hombre convencido contra su voluntad sigue teniendo la misma opinión”.

Cuando discutes con la intención de ganar el argumento en lugar de aprender de él, gana terreno de debate a expensas del terreno relacional.

No es un buen oficio.

Evite la trampa de tener que ganar todas las discusiones. Harás una compañía más agradable.

