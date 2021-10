Después de 6 años de inactividad, la cantautora y ganadora de 15 premios Grammy, lanzará su más reciente disco el 19 de noviembre, de acuerdo con una publicación que realizó en su cuenta de Instagram, donde subió una foto de ella junto con un texto en el que comparte sentirse preparada para sacar su álbum.

“He aprendido muchas verdades sobre mí misma en el camino. Me he quitado muchas capas pero también me he envuelto en otras nuevas. Descubrí mentalidades genuinamente útiles y saludables con las que liderar, y siento que finalmente he encontrado mis sentimientos de nuevo. Me atrevería a decir que nunca me había sentido más tranquila en mi vida”, declaró en su post.

El nombre del primer single es “Easy on me”, y se dará a conocer este viernes, generando emoción entre sus millones de fans por saber cómo será su estilo en este nuevo material.

Este disco parece ser el más importante de su carrera, debido a que lo empezó a componer hace 3 años, una época donde atravesó por situaciones difíciles. Así lo explicó en una entrevista para la revista Vogue:

“Con 30 años mi vida se hundió sin previo aviso. Tengo la sensación de que este álbum es primero autodestrucción, y después autorreflexión y autoredención”.

“30” es el inicio de una nueva etapa de Adele y estamos listos y listas para escucharla y disfrutar una vez más su grandioso talento y voz única.

