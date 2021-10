No se dejen manipular, si quieren un dirigente para que les ayude estoy a sus órdenes: AMLO

México.- Esta mañana, el presidente Andrés Manuel López Obrador, habló sobre lo ocurrido el miércoles en Dos Bocas, donde varios trabajadores resultaron heridos en un enfrentamiento.

El mandatario pidió a los dirigentes sindicales que ayuden y a los trabajadores que no dejen manipular, utilizar, “que si quieren un dirigente para que les ayude estoy a las órdenes de ellos, pero tengo la información de que se les está pagando lo justo y que tienen prestaciones, que esta es una disputa por el control del contrato”.

Y añadió: “Ojalá los dirigentes de la CTM y CATEM nos ayuden, no creo que haya mano negra para parar la refinería porque no quieran en el extranjero que se produzcan las gasolinas en México, no, aunque no les gusta mucho a los que venden las gasolinas ahora que se hagan las refinerías”.

Comparte esto: Twitter

Facebook



Me gusta esto: Me gusta Cargando...