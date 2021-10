Congreso se une a la donación de cabello para pelucas oncológicas

Naomi Carmona / Grupo Marmor

Morelia, Michoacán.- A través del evento denominado “Donando Amor, Concientización sobre el Cáncer de mama”, el Congreso de Michoacán se unió a la concientización de la prevención del cáncer de mama y la donación de cabello para pelucas oncológicas.

Fueron cinco personas -entre ellas un niño y una niña- las que accedieron a que se les cortara el cabello en el patio del Palacio Legislativo, como una labor altruista para personas que padecen cáncer y por las quimioterapias han perdido su cabello.

Posterior a ello, la presidenta de la Mesa Directiva, Adriana Hernández Íñiguez, recordó la cifra de mujeres fallecidas por cáncer de mama: 7 mil 880 en el 2020, por ello la importancia de la detección oportuna. Recordó también que los hombres no están exentos de padecer este tipo de cáncer.

La legisladora agradeció la voluntad de los donantes de este día, y del pasado domingo en el municipio de La Piedad en un evento en donde ella misma donó su cabello.

“No es solamente darles una mejor calidad de vida a quienes padecen cáncer, sino decirles y sus familias que no están solas, que como personas y michoacanos d b mis seguir si no solidarios y estoy segura que cuentan con las diputada y los diputados de esta LXXV Legislatura”.

Por su parte Judith Pérez Damián, sobreviviente del cáncer de mama contó su experiencia, toda vez que hizo un llamado a las mujeres a autoexplorarse y acudir a sus chequeos anuales y mensuales:

“En ese tiempo se rompieron mis sueños, me llené de temor, no solo yo sumo mis hijos, mi familia, mi entorno, y así como muchas que están viviendo está horrible enfermedad tuve que pasar por una mastectomía radical y varias quimioterapias, pero aquí estamos después de 12 años reconstruida, no solo físicamente sino en todo mi ser. El cáncer no tiene que ser sinónimo de muerte”.

Según datos del Instituto Mexicano del Seguro Social en Michoacán, 6 de cada 10 mujeres están propensas a padecer cáncer de mama, cifra que coloca a la entidad dentro de los primeros 10 estados con mayor prevalencia de esta enfermedad.

