Preocupa estado emocional de YosStop

Morelia, Michoacán.- La youtuber YosStop continúa dando de qué hablar luego de que se publicara una afección de la vista y la preocupación de su familia por su estado emocional.

A través de un texto escrito por la influencer dijo sentirse frustrada y triste.

El periódico El Universal señala que en una reciente visita que le hizo su novio al reclusorio, la youtuber le dijo que tiene visión borrosa que no le permite ver con claridad nada que esté a más de dos metros de distancia.

También la youtuber compartió el siguiente texto:

“Siempre he sido una persona muy visual, creo que es el sentido que más me gusta. Nunca me cruzó por la mente que estar en la cárcel afectaría también a mi vista.

No me había dado cuenta hasta ahora que salí al patio y había un poco de luz de día, porque nunca me da el sol, que nada lo enfocaba bien, anocheció y seguí igual, empecé a hacer pruebas y básicamente nada que esté a más de 2 metros de distancia lo puedo ver bien, ni adentro de la celda, ni afuera ¿en qué momento se me deterioró la vista?. Al parecer estar encerrada más de 4 meses es suficiente para dejar de ver bien. No me di cuenta hasta que ya era muy evidente. Me siento triste y frustrada y me pregunto ¿será reversible?, tal vez, no lo sé. ¡Qué ironía! La cárcel “me abrió los ojos“ en muchas cosas pero me hizo dejar de ver bien”, se lee.

La youtuber Yoseline Hoffman fue vinculada a proceso por el delito de pornografía infantil en contra de la joven Ainara “S”, quien fue víctima de violación cuando era menor de edad.

