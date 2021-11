Fiscalía de CDMX olvida el caso de Jaqueline Pérez Herrera

México.- El pasado 19 de Julio de 2021, Jaqueline Pérez Herrera, fue asesinada en el poblado de San Antonio Tecomitl, alcaldía Milpa Alta, CDMX; su madre dice que la Fiscalía a olvidado el caso de su hija.

Pasado un día del trágico suceso, el 20 de julio, la Fiscalía detuvo a José Alfredo “N”, quien era pareja sentimental de la hoy occisa. En ese momento se abrió una carpeta de investigación, en la cual, después de 4 meses no a habido avances y destacan las irregularidades y omisiones en el caso.

La madre de Jaqueline, explicó que a 4 meses del feminicidio de su hija, no ha tenido acceso a la carpeta de investigación, ya que las autoridades dicen que no está completa.

“No me han dicho nada, mi asesora jurídica Erika en dos ocasiones no contestó mis preguntas sobre cómo va el caso y ya después me avisó que la carpeta estaba en el Reclusorio Oriente para que fuera a pedir copias”.

La señora Inés también acusó que tras reconocer el cuerpo de su hija en el Servicio Médico Forense de la CDMX, no le entregaron los restos de Jacqueline pues el ataúd que llegó a su casa estaba vacío.

“Comente que el cuerpo de mi hija a mí no me lo entregaron, aunque fueran los huesitos, cuando me abrieron la caja estaba vacía, no había nada y sólo vi unos trapos acomodados adentro”.