Estamos listos para la cuarta ola de Covid: SSM

Morelia, Michoacán.- El Secretario de Salud Pública, Elías Ibarra Torres, aseguró que las autoridades de Michoacán están preparadas para la inminente cuarta ola de la pandemia de Covid-19, la cual se prevé que se de en enero.

El titular de la SSM mencionó que las otras tres olas han dejado experiencia para actuar ante la alza de contagios de virus SARS-CoV-2, sin embargo, al preguntarle cuál será el plan emergente, Ibarra Torres dijo que ya está listo, pero que será a través del Comité se Seguridad en Salud cuando se comiencen a aplicar, sin dar mayores detalles.

“Estamos preparados por eso el incremento del recursos en salud; esta epidemia pasada ya nos dejó la experiencia de que si no hay salud, no hay empleo, si no hay salud no hay educación, no existe dinero circulante, nuestras familias se enferman y fallecen, por eso es que esta experiencia nos dejó una vez que ya disminuyeron los casos, se abrieron los empleos, las escuelas, el dinero y se intenta regresar a al normalidad bajo otras condiciones ahora ya con vacunas y anticuerpos naturales”.

Destacó que Michoacán continúa en semáforo epidemiológico verde y que el promedio de ocupación hospitalaria es del 6%.

“Medidas emergentes ya están, no queremos tomar medidas drásticas por el hecho de que no estamos en ningún rebrote, de hecho estamos en las cifras más bajas de la salida de esta tercera ola”.

Aunado a lo anterior, informó que son ya 4 millones 300 mil dosis aplicadas de vacunas anti Covid-19, lo que representa el 74% de la población mayor de 18 años vacunada. Se espera que al cierre de este 2021 se alcance el 90% de vacunados.

