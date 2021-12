Retraso en el distribuidor de Mil Cumbres, bajó del 28% al 8%

Naomi Carmona / Grupo Marmor

Morelia, Michoacán.- El retraso de obra en el distribuidor de Mil Cumbres en Morelia, bajó 20%, pues del 28% que encontró la Secretaría de Obras Públicas al inicio de la administración actual bajó hasta un 8%, porcentaje con el que las cinco empresas encargadas de los trabajos, se salvan de que el gobierno de Michoacán anule los contratos.

Durante la reunión que José Zavala Nolasco, titular de la SCOP mantuvo con diputados del Congreso de Michoacán, detalló que el atraso se debió a la petición de que el gobierno designara a un técnico con la capacidad de resolver los defectos que tenía la obra. Una vez realizado este cambio, los trabajos se reanudaron.

“Nosotros les dejamos ver en claro que ellos traían recursos federales y que era mi obligación dar parte a la Auditoría Superior de la Federación, porque no estaban ejercidos los recursos en el calendario comprometido de la ejecución de los trabajos (…) Todavía llevan un atraso del 8%, la ley me obliga a rescindirles el contrato cuando pasan del 15%, entonces ellos ya se me salvaron, ya se me escaparon”

El funcionario detalló que, para la segunda semana de enero la construcción irá a la par con el calendario de obra, que tiene como fecha de entrega el 30 de abril del próximo año.

Mientras que por los retrasos, aseguró que sí se le han puesto penalizaciones a las cinco constructoras cada que tratan de aterrizar más recursos.

