“PRI, usa el nombre de mi padre Colosio con lujuria política”

Luis Donaldo Colosio Riojas, alcalde de Monterrey, aseguró que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) ha “ultrajado” el nombre de su padre, Luis Donaldo Colosio, asesinado en 1994 durante un acto de su campaña presidencial.

En entrevista con Azucena Uresti para MILENIO Televisión, Colosio Riojas acusó que han mal utilizado el nombre de su padre, “incluso con lujuria política”, por un propósito electoral.

Esto, luego de que el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, aseguró que el nombre de Luis Donaldo Colosio le pertenece al PRI.

“Asume que eso (el nombre) les pertenece cuando realmente lo han ultrajado en muchas ocasiones, y por supuesto que mi padre fue priista y lo que más fue su vocación como militante, incluso como presidente del partido, fue reformar ese partido de raíz para realmente llevarlo al siguiente nivel, a una profunda vocación de servicio por México y fue una reforma que le costó muchísimo esfuerzo y que al final del día quedó truncada porque no le permitieron que prosperara”, subrayó.

Respecto a lo dichos de Moreno en cuanto a que no es conocido en el país Colosio Riojas, el alcalde de Monterrey respondió que el dirigente del PRI “está hablando en tiempos diferentes”.

“Sigue hablando de temas del pasado cuando nosotros estamos hablando del futuro. No tengo nada qué decir al respecto porque esto no se trata de un concurso de popularidad como él quiere aparentar, se trata de una muestra de resultados y nosotros estamos trabajando y mi propósito es servir a mi ciudad y punto, él podrá decir lo que quiera. “Me llamo como me llamo; sin embargo, que mi trabajo me defina”, aseveró.

En cuanto al por qué no milita en el PRI, Colosio Riojas, alcalde de Monterrey por Movimiento Ciudadano, sostuvo que se encuentra “en la plataforma que me ha dado la oportunidad de ser yo mismo. “Y lo estaré siempre, no estoy casado con absolutamente ninguna plataforma sino por un propósito de servicio”, aseveró.

