¿Qué fue de los acompañantes de Octavio Ocaña el día de su muerte?

Morelia, Michoacán.- Fue en una conferencia de prensa celebrada este 9 de diciembre cuando Octavio Pérez, padre de la familia, también dio a conocer por primera vez qué ha pasado con los dos hombres que acompañaban al actor fallecido a los 22 años en la carretera Chamapa – Lechería del Estado de México.

Según el padre de familia, los acompañantes -quienes dijo son personas de su confianza- que iban a bordo de la camioneta que fue baleada por la policía de Cuautitlán Izcalli tendrán en algún momento que salir a la luz pública para dar su versión; sin embargo, ahora se mantiene en bajo perfil para proteger la investigación:

“Sobre los acompañantes, yo siento que en su momento van a hablar por el aprecio que le tenían, el que me tienen a mí, tienen que hablar en algún momento”, expresó Pérez y aseguró que los hombres en cuestión estarían guardando silencio tras recibir presuntas amenazas por agentes no especificados.

“Se van a acordar de todo y van a recapacitar. No se han acordado, no han… Es que el vivir una situación de esas, yo los comprendo, o sea, a ellos los venían persiguiendo, vivieron en carne propia eso, obviamente están asustados, ¿amenazados?, probablemente. No me lo han querido confesar”, expresó el padre de familia.