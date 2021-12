Una necedad la solicitud de deuda del Ayuntamiento de Morelia: Seyra Alemán Sierra

Naomi Carmona / Grupo Marmor

Morelia, Michoacán.- Seyra Alemán Sierra, presidenta de la Comisión de Hacienda y Deuda Pública del Congreso Local, se pronunció ahora en contra del intento de contratación de deuda por 694 millones de pesos por parte del Ayuntamiento de Morelia, calificando la acción como una necedad del presidente municipal, Alfonso Martínez Alcázar.

La diputada de Morena, aseguró que la administración local pasada no dejo deuda a la de Poncho Martínez, una de las razones por las que votará en contra del empréstito que hizo llegar el cabildo moreliano en alcance al Congreso de Michoacán.

“Por lo menos yo no voy a votar a favor de ese tema, es la segunda vez que lo intenta no entiendo la necedad. Él sabe que no hay una disposición para apoyar ese tipo de endeudamientos, si estamos tratando de salir de los endeudamientos del Estado por un tema de tratar de arreglar los boquetes financieros que dejaron en el estado, pero el en Morelia no tienen boquete, al contrario, se sacrificaron tres años de administración pública para poder saldar las deudas que había cuando el se fue y ahora otra vez las quiere”.