Hija del ‘Chuponcito’ lo señala de acosar sexualmente a sus amigas

Morelia, Michoacán.- El comediante José Alberto Flores Jandete, mejor conocido como Chuponcito, sigue envuelto en polémica tras ser acusado por varias mujeres por violencia de género. Ahora, presuntamente, la hija del payaso Chuponcito lo habría acusado por cometer acoso sexual en contra sus amigas.

Desde el año 2020, Carla Guadalupe Oaxaca Aranzola, ex asistente personal de Chuponcito, levantó una demanda en su contra por acoso sexual y violencia digital.

De acuerdo con su testimonio, el payaso Chuponcito le pidió realizar actos sexuales que más tarde quedaron denunciados ante las autoridades mexicanas. “Iban desde pedirme que lo besara en la boca, tocarme y acariciarme insistentemente la mano de manera morbosa, realizarme insistentemente invitaciones a salir, mirarme de manera lasciva y morbosa…”, contó Carla Guadalupe Oaxaca.

Pese a la ferviente denuncia y que otras mujeres se unieron a alzar la voz en su contra, al parecer el comediante seguirá libre por no tener todas las pruebas suficientes para vincularlo a proceso. Sin embargo, este caso aún no termina, pues Carla Guadalupe recién reveló que la propia hija de Chuponcito presuntamente lo señala de acosar sexualmente a sus amigas.

En entrevista con ‘Chisme No Like’, Carla Oaxaca reveló que la hija del payaso Chuponcito le mostró su apoyo y respaldo: “Está apoyando a la empleada de su padre, nos dijo bien claro, lo que pasa es que a sus amigas -las acosaba-”, comentó la conductora Elisa Beristain.

Finalmente, Carla Oaxaca dijo que fue revictimizada por una jueza que incluso no la dejó ni hablar: “La juez nunca me dio la palabra, calló a mis abogados. Si la juez no te da la palabra, no puedes hablar”, dijo Carla Oaxaca sobre el juicio contra Chuponcito.

