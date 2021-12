Verónica del Castillo reacciona ante vinculación de actrices con el narco

Morelia, Michoacán.- La conductora Verónica del Castillo fue cuestionada por varios medios de comunicación sobre las revelaciones que hizo Anabel Hernández en su libro Emma y las otras señoras del narco, en reacción a las famosas vinculadas con capos.

Primero, la hermana de Kate del Castillo dijo que es un tema “bien delicado, yo no puedo opinar mucho porque no he leído el libro, no supe bien lo que dijo. Ni siquiera he visto el video de Galilea llorando, no sé nada”.

Del Castillo dijo que “es lamentable todo esto porque pueden destruir una familia, pero creo que si llegara a ser cierto lo que escribieron, ¿qué? Cada quien su vida y cuerpo, la gente tiene derecho a rehacer su vida”. “Creo que no debemos dejarnos llevar por las apariencias.

Las apariencias de mi hermana era que era de lo peor, que tenía una relación con este señor (El Chapo), y las apariencias engañan. Las cosas no son lo que parecen… a veces; en el caso de ellos no tengo idea, yo no meto las manos al fuego por nadie”, agregó.

La también periodista destacó que “personas que estuvieron de ese lado ahora están de este lado, porque en aquel entonces muchas de esas conductoras criticaron a mi hermana, se burlaron de mi hermana”.

Por último, Verónica señaló: “Cada quien su vida, cada quien saber con quien se mete y a veces no sabes quiénes son; si sabes, es tu rollo ponerte en ese riesgo. Creo que no debemos criticar ni juzgar. Me duele y pido oraciones por Galilea y las otras personas, estén pasando por lo que estén pasando, y sea o no sea cierto”.

