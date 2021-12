Critican a Bisogno por recibir atención especial del IMSS

Daniel Bisogno vuelve a estar en el centro de la polémica, esto luego de que, durante la última transmisión de Ventaneando, apareciera a cuadro con un cubrebocas de color negro y explicó que llevaba ese aditamento porque sufrió un accidente un restaurante que le afectó un diente.

El problema vino en redes sociales, cuando Bisogno pidió ayuda al IMSS en redes sociales, y los internautas señalaron privilegios que tuvo el conductor al ser atendido de inmediato, cuando otras personas deben esperar hasta meses por una cita.

@AztecaUNO EN VIVO https://t.co/9syyJmJWXE@DaniBisogno muy a su estilo revela al público querido por qué estará todo el programa con cubrebocas. 😰😷 #Ventaneando pic.twitter.com/GapilPDRSi — Ventaneando (@VentaneandoUno) December 17, 2021

“Alguien que pueda atenderme de IMSS que me urge un poco”, escribió en conductor en su cuenta de Twitter, donde la institución le respondió y le solicitó enviar un mensaje privado con nombre y teléfono de contacto para que pudieran atenderlo.

Unas horas más tarde, el presentador fue atacado duramente en redes sociales por tener trato preferente en el IMSS debido a que es una personaje público.

Así como siempre no quejamos público querido, hoy Hay que reconocer la magnífica atención que he recibido de parte del @Tu_IMSS ni cabe duda qué hay gente capaz y humana en todas partes y la que me atendió a mi así fue. Reconocimiento merecido. Gracias Meztli Zamorano y equipo🙏 — DANIEL BISOGNO (@DaniBisogno) December 18, 2021

“Así como siempre no (Sic) quejamos, público querido, hoy hay que reconocer la magnífica atención que he recibido de parte del IMSS. No cabe duda que hay gente capaz y humana en todas partes y la que me atendió a mí así fue. Reconocimiento merecido. Gracias Meztli Zamorano y su equipo”, escribió Bisogno.

