Desmiente YosStop a Paty Chapoy sobre cobro por entrevista

Yosstop estuvo en prisión más de tres meses después de que Ainara Suarez la denunciara por posesión de pornografía infantil. Poco antes de diciembre, la influencer salió de la cárcel y a partir de ese momento comenzaron varios rumores sobre ella como que cobraba cerca de un millón de pesos por dar una entrevista, algo que aseguró Pati Chapoy.

En una emisión de Ventaneando, Pati Chapoy contó al público que la producción del programa trató de contactar a Yosstop para que les diera una entrevista y contara lo que había vivido en prisión, sin embargo, aseguró que la youtuber pedía cerca de un millón de pesos.

Tras estas declaraciones, ahora fue Yoseline Hoffman quien dio su versión, esto a través de una entrevista con Roberto Martínez, a quien le contó que después de que salió de la cárcel han inventado muchos rumores sobre ella como que pedía una fuerte cantidad de dinero por dar entrevistas.

“A cada rato sacan cosas que no eran verdad de mí. Hasta la fecha siguen sacando cosas que no son ciertas. Lo último que me sacaron es que estaba cobrando un millón por entrevistas y yo jamás le he contestado a un solo medio de show, de espectáculos, ni de amarillismo, jamás le he contestado. Digo, me da igual, no me afecta”. Finalmente, Yosstop dijo que después de haber estado en la cárcel, lo que menos le importa es que hablen de ella.