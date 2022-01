En mayo, estreno de Dr. Strange

Benedict Cumberbatch ha hablado del inmenso éxito de ‘Spider-Man: No Way Home’ y de su escena poscréditos. ‘Spider-Man: No Way Home’, la producción entre Marvel y Sony llegó a mediados de diciembre y fue muy bien acogida por parte de la crítica y los fans. y En taquilla lleva más de 1.542 millones de dólares, y va en camino de convertirse en una de las películas más taquilleras de todos los tiempos.

Aunque la mayor parte de la acción se centra obviamente en Peter Parker, interpretado por Tom Holland, Cumberbatch también tiene un papel vital

en la trama. El actor vuelve a ser el Doctor Strange por quinta vez y sirve como la voz de la razón en las acciones de Peter para romper el multiverso. ‘No Way Home’ conecta con la próxima entrega del MCU, de Cumberbatch, ‘Doctor Strange en el Multiverso de la locura’, que llegará en el próximo mes de mayo. Como sugiere el título, la próxima película se relaciona bien con el concepto del multiverso. De hecho, el primer avance de Doctor Strange 2 fue la segunda escena posterior a los créditos de la cinta de Spider-Man.

Comparte esto: Twitter

Facebook



Me gusta esto: Me gusta Cargando...